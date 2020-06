Anglia: Restaurantele, hotelurile si muzeele se redeschid de pe 4 iulie

Ziare.

De asemenea, vor fi redeschise bibliotecile, lacasele de rugaciune, hostelurile, cinematografele, cafenelele si cofetariile cladirilor de birouri, saloanele de coafura si frizeriile, locurile de joaca si de activitati sportive, barurile, parcurile tematice, centrele de petrecere a timpului in aer liber, cluburile sociale si centrele comunitare, acvariile si centrele zoologice, precum si salile de concerte si galeriile."Astazi putem spune ca lunga noastra hibernare nationala se apropie de sfarsit, iar viata incepe sa revina pe strazi si in magazine, a afirmat Johnson in Parlament.Distantarea sociala este necesara in continuare, dar oamenii se pot intalni mai mult acum cu familiile si prietenii, cu recomandarea de a pastra o distanta de 1 metru, atunci cand nu sunt posibili doi metri. Nuntile pot fi organizate cu o participare de pana la 30 de persoane.Recomandarea guvernului pentru intalnirile in spatii inchise este ca o familie sa se intalneasca cu o alta familie, pastrand distanta.In restaurante si spatii de cazare, clientii pot fi serviti numai la mese si le vor fi solicitate datele de contact.Cluburile de noapte vor ramane insa in continuare inchise.Marea Britanie este una dintre cele mai afectate tari din lume de pandemia de coronavirus, cu peste 300.000 de cazuri confirmate si cel putin 42.730 de decese, fiind pe locul al cincilea, respectiv al treilea ca marime la nivel global.Masurile vor fi aplicate numai in Anglia, a precizat premierul. Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord vor aplica propriile strategii.