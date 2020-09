Mai multe animale au fost evacuate din calea incendiilor de vegetatie din Statele Unite

Toate cele optzeci de boxe de la Centrul Mount Hood au fost umplute saptamana trecuta, in doar cateva ore, cu cai adusi de proprietarii lor care au fugit de teama incendiilor, aflate la doar cateva zeci de kilometri distanta. ''Oamenii erau disperati, nu aveau incotro, pierdeau case, grajduri si nu voiau sa ramana fara animale'', a declarat Aaron Shelley, director de operatiuni in cadrul centrului.Oferta de cazare a fost transmisa pe retelele sociale, iar centrul s-a umplut rapid. In boxe, multi cai, dar si un bou, magari, ponei, rate si porci. ''Centrul a mai fost folosit pentru cazare de urgenta in ultimii ani si toate boxele erau goale. Pentru noi a fost firesc sa procedam astfel'', a adaugat la randul sau Brandi Hatch, director al centrului ecvestru.Solidaritatea a jucat un rol esential, iar numerosi localnici au donat alimente si fan. ''Este minunat sa vedem cum oamenii s-au unit si ne-au ajutat'', a adaugat Hatch.Sarah Anderson, care lucreaza la centru, a evacuat miercuri de urgenta cei patru cai ai sai. ''Am adus animalele mai intai, apoi m-am intors cu rulota si am decis sa raman aici'', a spus tanara de 34 de ani. Locuinta sa din Eagle Creek nu a fost distrusa de flacari, insa nu stie cand se poate intoarce acasa.Salvati din calea flacarilor, caii sunt in continuare amenintati de fumul dens care umple atmosfera din regiunea Portland. ''In cazul animalelor de aceasta talie, pericolul il reprezinta inhalarea fumului si calitatea (slaba a) aerului'', a explicat Anderson.Duminica mai erau doar aproximativ douazeci de cai in centru, proprietarii gasind alte solutii pentru animalele lor. Insa, incendiile continua sa progreseze si alte vietuitoare ar putea fi gazduite in acest loc.Incendiile au provocat deja cel putin 35 de decese de la inceputul verii, dintre care 27 saptamana trecuta in trei state, Washington , Oregon si California, iar zeci de persoane erau inca date disparute duminica, noteaza AFP.Fumul acru degajat de flacari afecteaza zone uriase. Portland, Seattle si San Francisco figurau duminica printre cele mai poluate orase din lume, conform clasamentului societatii IQAir.Peste 400.000 de hectare au fost mistuite in Oregon, dublu fata de suprafata care arde in mod obisnuit in acest stat in fiecare an, a subliniat guvernatorul Kate Brown duminica la postul CBS. Aproximativ 500.000 de locuitori din acest stat au fost vizati de ordine de evacuare, dintre acestia circa 40.000 de persoane parasindu-si efectiv casele.In California, bilantul deceselor a ajuns la 14, dintre care 12 doar in comitatul Butte, inca traumatizat de amintirea incendiilor din noiembrie 2018 care au mistuit orasul Paradise.Opt persoane si-au pierdut viata in aceste incendii in luna august.Peste 30.000 de pompieri luptau duminica impotriva a nu mai putin de 29 de incendii grave care au ars deja 1,2 milioane de hectare in acest an, un record.Daca se adauga suprafetele arse din Oregon si statul Washington, incendiile de vegetatie au mistuit peste doua milioane de hectare.Sezonul incendiilor se incheie, teoretic, abia in luna noiembrie.Dupa cateva zile de ragaz, autoritatile se tem de revenirea vantului in regiune, care poate amplifica incendiile de vegetatie.In Los Angeles, primarul a anuntat infiintarea, in locurile publice din oras, a unor centre care vizeaza ''ameliorarea calitati slabe a aerului''.