Ankara cauta cu disperare un salvator pentru tancul Altay. Turcia nu poate produce trei componente esentiale

Turcii vor un colac de salvare pentru programul tancului Altay

Potrivit publicatiei militare americane Defense News, o sursa oficiala turca, care lucreaza in cadrul programului pentru tancul Altay, a declarat, sub protectia anonimatului, ca acest program s-a confruntat cu intarzieri majore din cauza faptului ca Turcia nu are acces si nu dispune de tehnologia necesara pentru a produce trei componente importante, cum ar fi motorul, transmisia si blindajul,noteaza publicatia DefenseRomania.ro "Nu sunt in masura sa dau o data pentru inceperea productiei in serie (a tancului Altay n.r). Tot ce stiu este ca ne straduim din rasputeri sa facem acest lucru posibil", a precizat oficialul turc pentru Defense News.Programul de productie al Turciei pentru primul sau tanc principal de lupta (MBT), de noua generatie, Altay a inceput sa prinda contur in anul 2018, cand guvernul de la Ankara si compania turca BMC au semnat contractul pentru acesta.Contractul prevede fabricarea unui prim lot de 250 de unitati, suport logistic pe toata durata de viata operationala si construirea unui centru de mentenanta. Ca parte a contractului, compania BMC ar trebui sa proiecteze, sa dezvolte si sa produca si o versiune fara echipaj a tancului Altay.Entuziasmati peste masura de acest program, turcii au inclus intr-un document guvernamental, in anul 2019, tancul Altay ca un obiectiv care trebuie realizat pana in anul 2020. La sfarsitul anului 2019, Ethem Sancak - actionar principal la BMC - a declarat, fara a tine cont ca se inregistrau deja intarzieri, ca tancul Altay va fi lansat in termen de 24 de luni.Din cate se pare, asteptarile lui Ethem Sancak au fost prea optimiste. Defense News precizeaza ca programul de investitii al Turciei, pentru 2021, lansat la inceputul acestei luni, nici macar nu mentioneaza programul Altay.Programul Altay este impartit in doua faze: T1 si T2. Faza T1 acopera productia primelor 250 de unitati, iar T2 implica dezvoltarea si producerea unei versiuni mult mai avansate. In cadrul programului Altay, Turcia si-a propus sa produca in cele din urma 1.000 de tancuri, urmand sa fie produsa si o versiune fara echipaj.Potrivit Defense News, compania BMC a purtat discutii cu compania sud-coreeana Hyundai Rotem pentru a rezolva problemele legate de lipsurile tehnologice care au tinut pe loc programul militar pentru tancul Altay. Compania BMC poarta discutii, prin Hyundai Rotem, cu alti doi producatori sud-coreeni din domeniul apararii: producatorul de motoare Doosan si S&T Dynamics, care produce transmisii automate. Coreea de Sud a intampinat probleme similare cu programul sau de productie in serie a tancului K2 Black Panther. Realizarea la termen a programului K2 Black Panther a intampinat intarzieri tot din cauza problemelor legate de motor si transmisie.Primele 100 de tancuri K2 Black Panther au fost construite cu un motor Doosan de 1.500 de cai putere si o transmisie automata S&T Dynamics. In cadrul unui al doilea contract, tancurile au inceput sa fie livrate la sfarsitul anului 2016. Dar, dupa ce transmisia S&T Dynamics a esuat in timpul mai multor testele de rezistenta, sud-coreenii au anuntat ca al doilea lot de tancuri K2 Black Panther va fi unul ''hibrid", deoarece acestea vor avea un motor dezvoltat local si un sistem de transmisie RENK - fabricat de compania germana cu acelasi nume.Cu alte cuvinte, turcii vor sa foloseasca pe tancul lor un motor coreean foarte bun, dar si o transmisie pe care nici coreenii nu o mai folosesc pe tancurile K2 Black Panther.La inceput, Turcia spera sa doteze tancul Altay cu motorul german MTU si transmisia RENK, dar discutiile care au avut loc in ultimii ani cu producatorii germani au esuat din cauza faptului ca Germania a oprit vanzarile de arme "susceptibile de a fi folosite" de Ankara. Germania este unul dintre numeroasele guverne europene care au limitat exporturile catre Turcia din cauza ofensivei sale in nord-estul Siriei impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG).Programul Altay dateaza de la mijlocul anilor 1990, dar abia in noiembrie 2018 guvernul turc a acordat BMC un contract de mai multe miliarde de dolari pentru inceperea productiei in serie.CITESTE SI