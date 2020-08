Antarctica, singurul continent pe care noul coronavirus nu a ajuns. Cercetatorii se asigura ca va ramane asa

Din acest motiv, toti oamenii de stiinta care urmeaza sa calatoreasca in Antarctica vor ramane pentru o perioada de carantina in Noua Zeelanda , conform unui anunt facut joi de guvernul din Noua Zeelanda.Prima echipa de cercetatori americani care face parte din programul antarctic de cercetare urmeaza sa ajunga vineri in Noua Zeelanda, conform unui comunicat semnat de ministrul neo-zeelandez de externe Winston Peters.La sosire, cercetatorii vor ramane in carantina timp de 14 zile, pe propria cheltuiala, si vor fi testati de doua ori de COVID-19 inainte de a porni spre Antarctica la 24 august."Antarctica este singurul continent liber de COVID-19", a subliniat Winston Peters. "Sustinerea statiilor de cercetare din Antarctica prin intermediul Noii Zeelande este de importanta critica pentru siguranta si binele colectiv al oamenilor, inclusiv al neo-zeelandezilor, in Antarctica, si pentru continuarea unor importante activitati stiintifice pe termen lung", a adaugat el.Anul acesta, din cauza pandemiei, programele de cercetare din Antarctica au fost reduse la mentinerea unor operatiuni esentiale de intretinere si de aprovizionare, cu derularea doar a activitatilor stiintifice prioritare. De obicei, un sezon de cercetare in Antarctica dureaza din august pana in martie, cu participarea a peste 3.000 de cercetatori si personal auxiliar.Din cauza pandemiei, numarul persoanelor care vor ajunge pe continentul austral in acest an este de aproximativ 800. Majoritatea celor care vor ajunge in acest an in bazele de cercetare din Antarctica sunt cercetatori din Programul Antarctic al SUA, dar si din Noua Zeelanda, Italia si Coreea de Sud.