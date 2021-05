Doi antivaccinisti din Italia au atacat cu cocktailuri Molotov un centru de vaccinare: "Daca vrem sa distrugem inamicul, trebuie sa folosim aceeasi arma" VIDEO

Doua cocktailuri Molotov au fost aruncate pe 3 aprilie asupra unui centru de vaccinare din nordul Italiei, provocand incendierea a doua pavilioane.Suspectii, in varsta de 51, respectiv 52 de ani, au fost arestati si pusi sub acuzare pentru infractiuni legate de terorism , fiind suspectati de posesie si folosirea unor dispozitive explozive si a unor "arme de razboi ".Conform autoritatilor, nimeni nu a fost ranit in atac. Totodata, desi o fatada a centrului a suferit mai multe daune, focul nu s-a raspandit la sistemul electric.Cei doi atacatori s-au identificat ca fiind membri ai miscarii antivacciniste "No Vax" si au incercat sa saboteze eforturile de vaccinare cu scopul de a "alimenta climatul de nesiguranta". Antivaccinistii, care provin din orasul Brescia din Lombardia, au fost arestati dupa o investigatie cu imagini surprinse de camerele de supraveghere si interceptari telefonice.Cu putin timp inainte de atac, unul dintre cei doi atacatori a scris pe pagina de Facebook "Daca vrem sa distrugem inamicul, trebuie sa folosim aceeasi arma -frica- iar teama lor ne va uni. Nu exista alte solutii".