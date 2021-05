Florida a anulat toate restrictiile legate de pandemia de COVID-19

Ron DeSantis a promulgat o lege care pune capat starii de urgenta la 1 iulie in acest stat din partea sud-estica a Statelor Unite, care impunea o serie de restrictii in fata pandemiei de coronavirus, si a semnat apoi un decret care avansa data de intrare in vigoare a acelei masuri incepand de luni, 3 mai."Este ceea ce trebuie facut tinand cont de datele de care dispunem", a declarat el intr-o conferinta de presa organizata in St. Petersburg, un oras situat in apropiere de Tampa, referindu-se la numarul zilnic al cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 si la cel al deceselor asociate maladiei COVID-19, in scadere constanta, in timp ce programul de vaccinare continua sa fie implementat.Aproape 9 milioane de persoane, reprezentand 41,9% dintre cei 21,5 milioane de locuitori ai acestui stat american , au primit cel putin o doza a unui vaccin anti-COVID-19, potrivit autoritatilor sanitare americane."Persoanele care nu sunt inca vaccinate astazi se afla in aceasta situatie cu siguranta, nu din cauza unei lipse de stoc, sau a unei lipse de disponibilitate a vaccinurilor", a adaugat guvernatorul din Florida.Vaccinarea a fost deschisa vineri in Florida pentru toate persoanele cu varste de peste 16 ani , care nu mai trebuie sa prezinte dovada domiciliului in acest stat, asa cum se intampla din ianuarie si pana la finalul lunii aprilie, din cauza cererii foarte mari pentru vaccinurile anti-COVID-19.Noua masura a permis vaccinarea migrantilor care locuiesc fara documente legale in Statele Unite si a determinat aparitia unui fenomen, care a fost denumit "turism vaccinal".Guvernatorul Ron DeSantis a criticat totodata restrictiile stricte care sunt inca in vigoare in alte state americane. El a sugerat ca statele care continua sa ii oblige pe rezidentii lor sa respecte astfel de masuri indica faptul ca liderii lor "nu cred in vaccinuri".Vaccinurile Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson sunt disponibile, in anumite cazuri chiar si fara programare, in numeroase centre de vaccinare, farmacii si supermarketuri din Statele Unite.