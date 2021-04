Aplicatie pentru depistarea rapida a virusului, prin scanarea ochilor. Are o rata de succes de 95%

Potrivit reprezentantilor sai, poate identifica in doar trei minute purtatorii virusului si are o rata de succes de 95%, potrivit Reuters.Semic RF si-a dezvoltat aplicatia de scanare alaturi de colegi din Statele Unite. Spera ca aceasta sa fie lansata pana la sfarsitul lunii viitoare, dupa cum a declarat director general al companiei, Wolfgang Gruber.Procedura se bazeaza pe utilizarea unei fotografii a ochilor, realizata cu un smartphone, si identifica virusul prin intermediul unei inflamatii simptomatice a membranei conjunctive oculare supranumita "ochi roz"."Am reusit sa izolam COVID-19 din peste doua milioane de nuante diferite de roz", a explicat Gruber pentru Reuters.Testata deja pe un numar de peste 70.000 de persoane, aplicatia poate procesa pana la un milion de scanari pe secunda, existand optiunea de a extinde aceasta capacitate. Cu ajutorul acesteia s-ar putea reveni la participarea unor multimi mari de persoane la evenimente precum concerte si meciuri de fotbal, noteaza Reuters."Deschideti aplicatia, faceti o poza a ambilor ochi, o trimiteti pentru evaluare, apoi se poate stoca rezultatul evaluat sub forma de cod QR in smartphone-ul persoanei testate", a adaugat Gruber.In prima faza, aplicatia se adreseaza companiilor si utilizatorilor comerciali, la un cost de 480 de euro pe luna, fiind planificata o lansare ulterioara pentru persoane fizice.