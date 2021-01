Un medicament folosit in tratarea cancerului de sange ar putea fi folosit in tratamentul COVID-19

Nevoia de antivirale pentru cei infectati

Cum functioneaza Aplidinul

Studiul citat arata ca medicamentul, cunoscut sub numele de Aplidin, care a fost extras dintr-o creatura marina, si care apartine Pharma Mar, o companie spaniola, a fost testat pe cativa din pacientii cu COVID-19 din Spania.Medicamentul nu este folosit si nici aprobat in tratamentul COVID-19, si este utilizat, conform RCP-ului, in tratamentul mielomului multiplu."Avem nevoie de noi medicamente", a spus Nevan Krogan, specialist in biologie moleculara la UCSF, cel care a condus un studiu impreuna cu Adolfo Garcia-Sastre, un specialist in virusologie de la Icahn School of Medicine de la Spitalul Mount Sinai din New York."E de departe cel mai bun lucru pe care l-am vazut", au mai spus cercetatorii.Potrivit acestora, vaccinurile dezvoltate de marii producatori sunt eficiente, insa exista o nevoie de antivirale pentru pacientii care sunt deja infectati.In ultimul an, a fost facuta o harta a virusului , la nivel microscopic. UlteRior, echipa a incercat sa vada ce medicamente ar putea fi utile in tratarea infectiei, testand sute de medicamente care existau deja in piata.Cel care a fost eficient a fost Aplidinul. Concentratiile extrem de scazute ale medicamentului au ucis virusul in celulele pulmonare umane infectate si celulele similare de la maimute. Oamenii de stiinta au infectat, de asemenea, zeci de soareci cu virusul, oferindu-le COVID-19, apoi i-au injectat Aplidin, care, in esenta, a eliminat virusul din corpurile lor, potrivit ziarului", arata presa internationala."Intre timp, folosind tehnici genetice, echipa a descoperit ca medicamentul isi face treaba intr-un mod neobisnuit: in loc sa atace virusul in sine, asa cum face remdesivirul, Aplidin blocheaza activitatea unei proteine specifice in interiorul celulelor umane de care virusul are nevoie pentru a se replica singur", conchid cercetatorii.