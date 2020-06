Apple inchide din nou magazinele aflate in zone din SUA in care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut

Ziare.

com

Masurile vor afecta 11 magazine din aceste state, potrivit companiei. Actiunile Apple au scazut cu 0,5% in urma informatiei.La sfarsitul lunii mai, Apple intentiona sa redeschida aproximativ 100 de magazine din Statele Unite, majoritatea centre de ridicare a produselor comandate de clienti, dar si unele care ofera clientilor servicii traditionale, ca urmare a relaxarii restrictiilor.Insa, numarul cazurilor de coronavirus din Statele Unite a crescut constant, peste 2,2 milioane de oameni fiind infectati si cel putin 118.396 pierzandu-si viata.Intr-o scrisoare adresata clientilor in luna mai, directorul pentru retail al Apple, Deirdre O'Brien, a spus ca Apple va analiza datele la nivel local si ca reinchiderile vor avea loc in functie de acestea."Nu ne repezim sa luam aceste decizii, iar redeschiderea unui magazin nu inseamna ca nu vom lua masura preventina de inchidere, daca situatia locala va impune acest lucru", a subliniat O'Brien.