Aproape 100 de balene si delfini au murit dupa ce au esuat in sudul Noii Zeelande

Majoritatea acestor cetacee au esuat la sfarsitul saptamanii trecute pe plajele acestui arhipelag situat la circa 800 de kilometri in largul coastei de est a Noii Zeelande, ceea ce a complicat operatiunile de salvare, potrivit Ministerului biodiversitatii.Jemma Welch, un oficial al ministerului, a declarat ca in total 97 de balene-pilot si trei delfini au murit, adaugand ca autoritatile au fost notificate in legatura cu acest incident duminica."Doar 26 dintre balene erau inca in viata in acel moment, majoritatea foarte slabite si au fost eutanasiate din cauza conditiilor de mare agitata si a existentei rechinilor albi mari in apa", a mai spus Jemma Welch.Astfel de incidente sunt destul de intalnite in Insulele Chatham, cel mai grav avand loc in 1918 cand o mie de cetacee au murit dupa ce au esuat in masa in acest arhipelag din Noua Zeelanda Balenele-pilot pot ajunge pana la sase metri lungime si sunt o specie foarte comuna in apele din Noua Zeelanda.Desi studiate de zeci de ani de oamenii de stiinta, motivele acestor esuari in masa raman necunoscute.Citeste si: Curiozitati despre balene. Specia care foloseste un cantec lung de 20 de minute pentru imperechere