Aproape 40 de imigranti, identificati intr-un camion frigorific, in Austria. Autoritatile cred ca vehiculul venea din Romania

Camionul frigorific a fost oprit de agenti de politie la iesirea de pe o autostrada, in zona Bruck an der Leitha, situata in nord-estul Austriei.Soferul camionului, un cetatean turc in varsta de 51 de ani, a fost retinut de politie. La bordul camionului au fost gasiti 38 de imigranti extracomunitari, inclusiv sase copii, dar autoritatile austriece sustin ca in total au fost 43 de imigranti, unii reusind sa fuga.Potrivit anchetatorilor, imigrantii au fost imbarcati in camion in Romania, iar vehiculul a ajuns in Austria prin Ungaria. Unii imigranti au confirmat ca fusesera adusi pe diverse rute in Romania, platind intre 6.000 si 8.000 de euro pentru a fi transportati ilegal in Europa Occidentala.Combaterea imigratiei trebuie sa continue intr-un ritm intens, a declarat ministrul de Interne al Austriei, Karl Nehammer.