Aproape 50 de milioane de americani si-au exprimat deja votul la alegerile prezidentiale din SUA

Conform aceleiasi platforme, in 2016 au votat anticipat in total circa 47 de milioane de alegatori.Statisticile mai arata ca optiunea votului anticipat a fost folosita de un numar semnificativ mai mare de alegatori democrati inregistrati decat de republicani.Inregistrarea ca alegator al unui partid nu este neaparat un indicator al modului in care voteaza persoana respectiva la scrutin, noteaza DPA.Votul prin corespondenta s-a intensificat in acest an, partial ca urmare a pandemiei de coronavirus, desi tendinta era deja in crestere de la scrutinele precedente.Acest lucru ar putea indica insa si ca anul acesta alegatorii au luat deja o decizie ferma cu mult inainte de ziua scrutinului - 3 noiembrie -, la un nivel fara precedent in trecut.Presedintele Donald Trump a afirmat in mod repetat ca votul prin corespondenta favorizeaza fraudele electorale, afirmatie nesustinuta de dovezi, mai mentioneaza DPA.