Aproape de un nou caz "Floyd". Un politist din Marea Britanie suspendat dupa ce s-a pus cu genunchiul pe gatul unui suspect

Imaginile il arata pe barbat strigand "Da-te jos de pe gatul meu" celor doi politisti care il tin incatusat la pamant, unul dintre acestia avand genunchiul pe gatul lui. Putin mai tarziu, este pus in pozitie sezand.Subcomisarul Metropolitan Police, Steve House, a calificat inregistrarea video ca "extrem de deranjanta", subliniind ca "unele dintre tehnicile utilizate nu sunt invatate in cursul pregatirii politienesti"."Un agent de politie a fost suspendat si un altul mutat din serviciul operational, dar fara sa fie suspendat deocamdata", a adaugat el intr-un comunicat.Politia politiei britanice, Independent Office for Police Conduct (IOPC), a fost sesizata.Barbatul, care a fost examinat de un medic, a ramas in arest dupa ce a fost retinut joi seara pentru o altercatie si posesie de arma ofensiva, a indicat politia.Aceasta arestare reaminteste de cea a afro-americanului George Floyd a carui moarte prin sufocare sub genunchiul unui politist alb a declansat miscarea internationala Black Lives Matter.