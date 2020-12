Aproximativ 100 de milioane de americani urmeaza sa fie vaccinati impotriva COVID-19 pana la sfarsitul lunii februarie 2021

Inca din decembrie, 40 de milioane de doze de vaccinuri Pfizer/BioNTech si Moderna urmeaza sa permita vaccinarea a 20 de milioane de oameni, in contextul in care se administreaza in doua doze la trei sau patru saptamani, a anuntat miercuri, 2 decembrie, intr-o conferinta de presa, un oficial de rang inalt din cadrul Operatiunii Warp Speed a Guvernului amerian Moncef Slaoui."Pana la sfarsitul lui februarie, am putea vaccina 100 de milioane de persoane, marimea mai mult sau mai putin a populatiei cu risc, batrani si personal medical", a declarat el.Este suficient in vederea vaccinarii celor trei milioane de batrani din aziluri de pensionari, apreciaza acest fost director executiv din cadrul industriei farmaceutice recrutat in primavara de administratia Trump.Restul vaccinurilor vor fi folosite in vaccinarea personalului medical, in cazul in care Statele Unite decid sa-i acorde prioritate, asa cum a recomandat autoritatilor sanitare un comitet consultativ de experti.In ianuarie vor putea fi vaccinate 30 de milioane de persoane, in cazul in care ritmul productiei dozelor de vaccin se confirma, iar alte 50 de milioane vor putea fi vaccinate in februarie, un total de 100 de milioane.Acest numar nu include alte doua potentiale vaccinuri - Johnson & Johnson si AstraZeneca/Oxford -, ale caror teste clinice urmeaza sa prezinte rezultate "intre sfarsitul lui decembrie si jumatatea lui ianuarie", apreciaza Moncef Slaoui, iar doze ale acestor vaccinuri ar putea sa fie folosite in februarie, in cazul in care Agentia americana a medicamentului (FDA) le da unda verde.Slaoui a sugerat ca vaccinul AstraZeneca/Oxford poate fi evaluat numai pe baza testului clinic efectuat in Statele Unite asupra unui numar de 15.000 de voluntari, fara sa se includa datele testelor clinice din Regatul Unit si Brazilia , ale caror rezultate au fost afectate de o problema de dozare.In contextul in care vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat miercuri, 2 decembrie, in Regatul Unit, procedura americana este mai lenta si mai publica.FDA da autorizatie doar dupa reuniunea publica a comitetului sau consultativ la 10 decembrie.In privinta vaccinului Moderna, acest comitet se va reuni la 17 decembrie.Logistica a fost asigurata in vederea distriburiii vaccinurilor."Atunci cand se va da o autorizare de urgenta, distribuirea catre americani va fiimediata, in 24 de ore, acesta este obiectivul nostru", a reiterat generalul Gus Perna, directorul operatiunilor, care mizeaza in acest stadiu pe data de 15 decembrie in cazul Pfizer.Citeste si: Peste 100.000 de persoane vaccinate deja in Rusia, anunta Guvernul