Aproximativ 2.500 de persoane, la o petrecere ilegala in nordul Frantei. Confruntari violente cu politia

Toujours autant de cons egoistes en 2021!

Soutien aux camarades de la @Gendarmerie blesses par des abrutis de premieres .#Lieuron #reveillon2020 #Soutien pic.twitter.com/gmWsTxqCoU - Tikibzh #team22 (@tikibzh) January 1, 2021

Oamenii au organizat petrecerea ilegala in Lieuron, in apropiere de Rennes (Bretania), dupa ce au avut loc altercatii cu politia, au transmis autoritatile locale. Multi inca se aflau la fata locului, vineri, cand perimetrul a fost izolat, citeaza The Guardian.Jandarmii locali au incercat "sa impiedice acest eveniment, dar s-au confruntat cu o ostilitate acerba din partea multor petrecareti" care au incendiat una dintre masinile proprii si au aruncat cu sticle si pietre, se arata in comunicatul autoritatilor. La petrecere au participat oameni de peste tot din Franta, dar si din strainatate.Astfel de adunari sunt interzise in Franta pentru a preveni raspandirea de Covid-19, iar o restrictie de mobilitate (care incepe cu ora 20:00) este aplicata pe tot teritoriul tarii. Ea nu a fost ridicata nici pentru noaptea de Anul Nou.Procurorii au deschis o ancheta cu privire la petrecerea care a avut loc.Un jurnalist AFP a transmis ca vehicule inregistrate in diverse zone ale Frantei inca se aflau parcate acolo, vineri, iar multi oameni continuau sa petreaca.In orasul Marsilia, fortele de securitate au oprit o petrecere ilegala la care se adunasera circa 300 de oameni. Peste 150 au primit avertismente, iar trei, suspectati ca au organizat-o, au fost arestati.Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a spus ca in Franta au fost trimisi in teren 132.000 de politisti pentru a asigura securitatea in noaptea de Anul Nou si faptul ca este respectata restrictia de mobilitate.CITESTE SI: Franta a decorat post-mortem 40 de artisti, oameni de stiinta dar si alte persoane care au murit din cauza coronavirusului