Aproximativ 9.000 de migranti din insula Lesbos s-au mutat in corturi

Incendiul de la Moria, din 9 septembrie, a lasat fara adapost, acces la instalatii sanitare, alimente si apa peste 12.000 de refugiati, majoritatea din Afganistan Siria si nordul Africii. Nu s-au raportat morti sau raniti in urma incidentului.Pana sambata dimineata, majoritatea migrantilor se stabilisera in corturile instalate la Kara Tepe, in apropiere de portul Mitilini. Cateva sute din ei s-au mutat intr-un centru comunitar gestionat de o organizatie neguvernamentala.La intrarea in noua tabara, migrantii au fost inregistrati si testati pentru coronavirus. Cel putin 214 din ei au intrat in carantina, dupa rezultate pozitive.Sambata, traficul pe soselele blocate de migranti dupa incendiu era pe cale sa revina la normal, iar magazinele incepeau sa se redeschida. Politia s-a implicat de joi pentru a grabi mutarea, deoarece multi refugiati nu voiau sa mearga in corturi, sperand ca vor putea pleca din Lesbos si vor ajunge in alte tari europene,Autoritatile banuiesc ca incendiul de la Moria a fost declansat chiar de migranti, in urma unor dispute privind masurile de carantina impotriva coronavirusului impuse dupa ce zeci dintre ei au fost depistati ca purtatori. Sase suspecti au fost arestati si acuzati de incendiere.