Arestari in Israel la protestele impotriva premierului Netayahu

La manifestatiile antiguvernamentale din intreaga tara au participat duminica circa 260.000 de israelieni.Protestele au loc in Israel de 17 saptamani, in fiecare sambata dupa apusul soarelui. Demonstrantii cer demisia lui Netanyahu de la inceputul lui iunie, dupa ce in mai a inceput procesul in care prim-ministrul este acuzat de coruptie. La motivele politice s-a adaugat frustrarea provocata de modul in care guvernul a gestionat criza coronavirusului.Sambata, mii de israelieni s-au adunat in centrele oraselor Ierusalim si Tel Aviv, unde interzicerea de urgenta a protestelor, instituita timp de doua saptamani, a incetat acum patru zile si nu a mai fost prelungita. Dupa miezul noptii, politistii au confiscat de la manifestanti claxoane si alte dispozitive zgomotoase si i-au inlaturat cu forta pe cei care nu s-au conformat apelurilor de a elibera o strada. Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca au fost arestati noua protestatari.Fortele de ordine au retinut, de asemenea, mai multi activisti de extrema dreapta care ii atacasera pe manifestanti, inclusiv cu spray-uri lacrimogene. Sustinatorii lui Netanyahu ii considera pe cei care vor demisia premierului 'stangisti jegosi'.