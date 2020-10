Tentativa de rapire unei a guvernatoare din SUA, dejucata de fortele de ordine. Trump: "In loc sa-mi multumeasca, ea ma numeste un adept al suprematiei albilor"

Conform plangerii penale inainte de procurorii statului Michigan si cei federali, suspectii au complotat sa o rapeasca pe guvernatoarea Gretchen Whitmer, o democrata care a intrat in conflict public cu presedintele republican Donald Trump in ce priveste restrictiile in criza epidemiei.Potrivit procurorilor, complotistii au discutat sa recruteze o forta de 200 de adepti care sa ia cu asalt cladirea legislativului din Lansing, Michigan, si sa ia ostatici, dar ulterior si-au schimbat planul, intentionand sa o rapeasca pe Whitmer din casa sa de vacanta.Intr-o conferinta de presa, guvernatoarea Whitmer l-a acuzat pe Trump ca alimenteaza extremismul politic, mentionand comentariile presedintelui din cursul dezbaterii cu contracandidatul Joe Biden , in care miliardarul a refuzat sa-i condamne pe adeptii suprematiei albilor, chemandu-i in schimb 'sa stea aproape'.'Cand liderii nostri se intalnesc, incurajeaza si fraternizeaza cu teroristi interni, le legitimeaza actiunile si sunt complici', a spus guvernatoarea.Presedintele i-a raspuns joi seara pe Twitter ca, in calitate de guvernator, Whitmer 'a facut o treaba groaznica', si i-a reprosat ca este nerecunoscatoare fata de adminstratia sa.'Departamentul meu al Justitiei si FBI -ul meu au anuntat astazi ca au dejucat un complot periculos impotriva guvernatoarei din Michigan. In loc sa-mi multumeasca, ea ma numeste un adept al suprematiei albilor', a scris Trump.Candidatul democrat la Casa Alba , Joe Biden, a intervenit cu propria luare de pozitie, acuzandu-l pe Trump ca 'da oxigen bigotismului si urii pe care le vedem in mars in tara noastra'.Note ale agentiilor de securitate americane au avertizat in ultimele luni ca extremisti interni violenti ar putea viza tinte electorale, o ingrijorare alimentata de tensiunile civile, tulburarile civile si campaniile de dezinformare externe.Potrivit unor documente judiciare, FBI a aflat din social media, la inceputul anului, despre grupari care discutau despre 'rasturnarea violenta' a administratiilor din mai multe state americane, si au folosit surse confidentiale pentru a le urmari miscarile.Cei sase barbati vizati de plangerea federala - Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris si Brandon Caserta - risca inchisoare pe viata daca vor fi condamnati pentru tentativa de rapire a lui Whitmer.Procurorul general din Michigan, Dana Nessel, a prezentat acuzatiile aduse altor sapte barbati afiliati gruparii Wolverine Watchmen, de incalcare a legii antiteroriste prin complot vizand rapirea guvernatoarei si propagarea violentei.Potrivit FBI, Fox a spus ca dorea sa o rapeasca pe Whitmer inainte de alegerile nationale din 3 noiembrie si ca o va acuza in justitie de 'tradare'.Michigan, un stat-cheie in cursa prezidentiala, a devenit o tinta a lui Trump si a sustinatorilor lui dupa ce Whitmer a ordonat restrictii severe pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Mii de protestatari, inclusiv membri ai militiei armate, s-au adunat la Lansing in aprilie pentru a protesta impotriva masurilor de distantare fizica luate de Whitmer, unii dintre ei scandand 'Inchideti-o'. Trump i-a incurajat pe demonstranti, scriind pe Twitter 'Eliberati Michigan!'.O parte dintre cei vizati de plangerea federala s-au aflat printre sutele de protestatari care au patruns pe 30 aprilie in cladirea legislativului, unde se dezbatea cererea guvernatoarei de prelungire a prerogativelor sale de urgenta in combatarea epidemiei. Facebook a anuntat ca a alertat autoritatile despre continuturi legate de Wolverine Watchmen in urma cu peste sase luni si ca a sters gruparea de pe platforma sa in iunie.