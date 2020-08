Arhitectul francez Jean-Marc Bonfils, decedat in urma exploziilor de la Beirut. "Era haos total in imobil. Usile au fost aruncate in aer"

Cotidianul L'Orient-Le Jour relateaza ca acesta filma magazinele care ardeau din port in direct pe Facebook , cand a fost surprins de a doua explozie.Ghassan Hajjar, unul dintre prietenii sai libanezi, a povestit pentru LCI cum a plecat in cautarea arhitectului in turnul East Village, pe strada Armenia, in cartierul Mar Mikhael, unul dintre cele mai cunoscute din capitala, dar si unul dintre cele mai apropiate de port si de centrul exploziei., a relateaza acesta.Salvatorii l-au gasit pe Jean-Marc Bonfils in bucatarie, sub gramezi de mobila si moloz, in viata, potrivit martorilor. Dupa ce a fost transferat la un spital de urgenta american, cateva ore mai tarziu a fost constatat decesul.Ghassan Hajjar il descrie dreptNascut la Beirut in 1963, fiul unui arhitect, Jean-Marc Bonfils a plecat la studii in Franta unde si-a luat diploma la Ecole d'architecture Paris-Villemin in 1987. Foarte atasat de notiunea de patrimoniu, a studiat si istoria artei la Ecole du Louvre. A lucrat timp de zeci de ani in Paris inainte de a castiga o competitie internationala de arhitectura care l-a readus in tara natala in 1995. In Franta, a participat la mari proiecte de dezvoltare precum Greenpark.Beirut este, scria Jean-Marc Bonfils in "Architecture d'aujourd'hui".Printre realizarile sale care au transformat orasul: amenajarea peisagista a cartierului central al capitalei de coasta sau Biblioteca Nationala din Liban."East Village", reinterpretarea sa contemporana a arhitecturii libaneze traditionale, este unul dintre cele mai luxoase imobile din cartierul Mar Mikhael, "inima" capitalei.Ministrul Culturii Roselyne Bachelot i-a adus un omagiu pe Twitter , afirmand ca "