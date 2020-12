Fostul guvernator mexican Aristoteles Sandoval a fost asasinat in toaleta unui restaurant. Angajatii au manipulat locul crimei

Angajatii restaurantului au curatat amprentele

Sandoval a fost impuscat mortal in spate de un atacator neidentificat, in timp ce garzile sale de corp se aflau in afara incaperii.Procurorul general Gerardo Octavio Solis a declarat ca Sandoval, care avea 46 de ani, se afla la restaurant impreuna cu trei persoane si a fost impuscat noaptea, la ora 01.30, cand s-a dus la toaleta. Fostul guvernator avea 15 garzi de corp, iar potrivit presei in momentul crimei la datorie erau aproximativ jumatate din garzi. Intre atacatori si garzi a avut loc o ciocnire, iar o garda a fost ranita grav.Pentru "a scapa de justitie", restaurantul a "manipulat" locul crimei, curatand amprentele si luand camerele de luat vederi, a mentionat procurorul general.Solis a precizat ca exista suspiciunea ca 8-10 persoane au fost implicate in atac, insa nu a precizat cine este responsabil.Mandatul de guvernator al lui Sandoval, din perioada 2013-2018, a fost umbrit de cartelul Jalisco New Generation, care a devenit, dintr-un cartel obscur, unul dintre cele mai puternice din Mexic Anchetatorii suspecteaza implicarea cartelului Jalisco New Generation in asasinat.Mexicul se confrunta cu violente in intreaga tara, Jalisco fiind insa unul dintre epicentrele razboiului dintre cartelurile de droguri.