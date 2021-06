Statul Arizona vrea sa foloseasca Zyklon B, gazul letal folosit de nazisti, pentru a executa detinutii condamnati la moarte

Statul Arizona se pregateste sa execute detinutii condamnati la moarte folosind Zyklon B, acelasi gaz folosit de nazisti in camerele de gaz din lagarele de concentrare.Departamentul de corectii din Arizona a cheltuit peste 2.000 de dolari pe ingredientele necesare pentru a fabrica gazul mortal, cunoscut si sub numele de cianura de hidrogen, si a efectuat inspectiile necesare pentru a se asigura ca camera lor de gazare, care a fost neutilizata timp de 22 de ani, este in stare functionala.Statul controlat de republicani nu a mai efectuat nicio executie din 2014, cand o executie cu injectie letala a mers gresit, dar acum lucreaza pentru restabilirea pedepsei capitale. In 2014, executia lui Joseph Wood a durat doua ore si a fost nevoie de 15 injectii inainte ca acesta sa fie declarat mort. De atunci, statul nu a mai efectuat nicio executie.Ultima persoana care a fost executata in Arizona cu gaz a fost cetateanul german Walter LaGrand, care a fost condamnat pentru jaf armat si executat in 1999. O relatare a martorilor a raportat ca i-a trebuit 18 minute sa moara si ca tusea violent in tot acest timp.Dupa executarea LeGrand, camera de gazare nu a mai fost folosita, dar acum, oficialii o pregatesc pentru utilizare din nou.Unul dintre primii detinuti aflati pe "culoarul mortii" este Frank Atwood, in varsta de 65 de ani, care a fost condamnat pentru uciderea unui copil in 1984, dar echipa juridica a lui Atwood s-a opus, spunand ca statul se grabeste sa stabileasca o data de executare, in ciuda faptului ca exista o investigatie in curs despre posibila nevinovatie a clientului lor.Acestia au sustinut, de asemenea, ca cianura de potasiu achizitionata de departamentul de corectii nu indeplineste protocolul de executie al statului, care cere in mod explicit sa se utilizeze numai cianura de sodiu. Acesta nu este un detaliu nesemnificativ, a declarat avocatul Joseph Perkovich."Frank Atwood este pregatit sa moara. Este un om de credinta ortodoxa greaca si se pregateste pentru acest moment. Dar el nu vrea sa fie torturat si supus unei executii gresite ", a adaugat Perkovich.In ciuda eforturilor din Arizona de a-si prezenta metoda de executie planificata ca fiind acceptabila si de reputatie, numele Zyklon B este indisolubil legat de ororile din trecut, cand peste sase milioane de evrei si alte minoritati au fost ucisi in camerele de gaz naziste folosind gazul letal intre 1942 si 1945.