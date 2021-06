Pentagonul recunoaste 23 de victime civile in cadrul operatiunilor sale pe plan mondial in 2020

"Ministerul Apararii estimeaza ca 23 de civili au fost ucisi, iar alti 10 raniti in 2020 in operatiunile militare americane", mentioneaza acest raport anual, cerut de Congres din 2018 si din care o parte este secretizat.Documentul consemneaza cele mai multe victime in Afganistan, unde Pentagonul isi recunoaste responsabilitatea pentru 20 de decese.Conform raportului, un civil a fost ucis in Somalia in februarie 2020, iar un altul in Irak in martie. Dar textul nu ofera date precise despre a 23-a victima, de unde provine si nici data producerii incidentului.Pentagonul si-a reevaluat de asemenea calculele din 2017 pana in 2019, recunoscand 65 de morti si 22 de raniti in plus, majoritatea din Siria si Yemen Documentul precizeaza ca, desi Congresul a atribuit Pentagonului un buget de 3 milioane de dolari in 2020 pentru plata unor recompense financiare familiilor victimelor civile, niciuna dintre aceste despagubiri - numite "ex-gratia" - nu a fost platita.Organizatiile neguvernamentale publica regulat bilanturi ale victimelor in urma loviturilor americane in teatrele de razboi si care sunt mult superioare cifrelor Pentagonului.Airwars, o organizatie care inregistreaza victimele civile in urma bombardamentelor aeriene in lume, subliniaza ca cele mai prudente estimari consemneaza 102 civili ucisi in operatiunile americane in lumea intreaga, de cinci ori mai mult decat recunoaste Pentagonul. Misiunea ONU de asistenta in Afganistan (Unama) a numarat 89 de morti si 31 de raniti ca rezultat al operatiunilor fortelor coalitiei conduse de SUA, subliniaza Airwars. In Somalia, unde Pentagonul nu recunoaste decat un civil ucis, Airwars si alte organizatii neguvernamentale evalueaza bilantul la 7 morti, iar in Siria si in Irak - la 6 decese, potrivit surselor locale.Uniunea americana pentru libertati civile (ACLU) considera ca "anchetele Ministerului Apararii si recunoasterea responsabilitatii sale in moartea civililor raman cu totul insuficiente"."Frapeaza faptul ca, in 2020, Ministerul Apararii nu a propus sau achitat nicio despagubire familiilor civililor respectivi, chiar daca au fost deblocate fonduri in acest sens de catre Congres", declara Hina Shamsi, o responsabila a ACLU.