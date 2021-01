Armata ucraineana a avut in 2014 un plan pentru a impiedica anexarea Crimeii, dar acesta nu a fost pus in practica

Astfel, in iarna anului 2014, Fortele Armatei ale Ucrainei au inceput sa pregateasca o operatie secreta pentru prevenirea anexarii peninsulei. In scopul apararii Crimeii, era planificat ca pe teritoriul acesteia sa fie dislocate cele mai capabile unitati ale Trupelor de Desant Aerian, scrie publicatia DefenseRomania.ro Dupa cum a declarat fostul adjunct al secretarului Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Serghei Krivonos, care la acea data indeplinea functia de sef de stat major al Trupelor de Desant Aerian din cadrul Fortelor Armate, pregatirea operatiei a inceput in luna februarie 2014.Era planificat ca aceasta sa inceapa in luna martie. In acel moment, pe teritoriul Crimeii se afla in curs de desfasurare un exercitiu al unei companii de cercetare din cadrul Brigazii 25 Desant Aerian. In acelasi timp, trebuia ca cercetasii apartinand Regimentului cu Destinatie Speciala din Kirovograd si ai Brigazii 79 Aeromobile din Nikolaev sa fie dislocati in Crimeea. Acestia urmau sa se alature unitatilor prezente in peninsula si sa organizeze apararea acesteia."Multe unitati militare au fost orientate sa actioneze conform acestui plan, pentru a respinge eventualele incercari de confiscare a teritoriilor. Intre ele se aflau si unitati din cadrul Trupelor de Desant Aerian. Este vorba despre Brigada 25 Desant Aerian si Brigada 79 Aeromobila. Acestea trebuiau sa intre in Crimeea, sa ocupe pozitii si sa intareasca gruparea din peninsula, care facea parte la acea data din Fortele Armate ale Ucrainei", a declarat Krivonos, care a precizat ca la Statul Major General al Fortelor Armate a fost elaborat un plan in trei etape de eliberare a Crimeii.Acesta a subliniat faptul ca parasutistii ucraineni erau gata sa intre in lupta impotriva invadatorilor rusi din peninsula, numai ca ordinul nu a fost dat niciodata, din cauza ca multe unitati ale Fortelor Armate ucrainene s-au predat rusilor fara lupta ori au trecut de partea lor.CITESTE SI: