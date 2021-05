Imagini spectaculoase cu armele capturate de Flota a V-a a SUA de pe un velier in Marea Arabiei VIDEO

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV- U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

USS Monterey and its embarked U.S. Coast Guard Advanced Interdiction Team (AIT) discovered the illicit cargo during a routine flag verification boarding conducted in international water in accordance with customary international law. pic.twitter.com/7V6AxnN8Hl - U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

"Printre armele capturate se numarau zeci de rachete antitanc ghidate de fabricatie rusa, mii de pusti de asalt chinezesti de tip 56 si sute de mitraliere PKM, pusti cu luneta si lansatoare de grenade cu racheta. Alte componente ale armelor includ obiective optice avansate," a declarat Flota cu sediul in Bahrain intr-un comunicat.Acesta a adaugat ca materialul se afla in custodia SUA in asteptarea dispozitiei finale, in timp ce sursa originala si destinatia preconizata a materialului este in curs de investigare."Dupa indepartarea tuturor incarcaturilor ilicite, dhow-ul a fost evaluat pentru navigabilitate si, dupa interogare, echipajului sau i s-a furnizat hrana si apa inainte de a fi eliberat", se mentioneaza in comunicat.