Nagorno-Karabah: Armenia si Azerbaidjan se acuza reciproc de incalcarea armistitiului

Atacurile armene dupa intrarea in vigoare a incetarii focului au primit o riposta din partea trupelor azere, a declarat Hikmat Hajiyev, consilier de politica externa al presedintelui azer Ilham Aliyev, adaugand ca Azerbaidjanul va continua lupta pana la "eliberarea totala" a enclavei Nagorno-Karabah, teritoriu azer locuit majoritar de armeni si aflat sub control armean in urma razboiului incheiat in anul 1994.La randul sau, un purtator de cuvant al trupelor armene, Susan Stepanyan, a declarat ca armata azera a atacat la putin timp dupa intrarea in vigoare a armistitiului si fortele armene din Nagorno-Karabah au reactionat prin "masuri corespunzatoare".Chiar inainte sa intre vigoare armistitiul, convenit in urma unor indelungi negocieri mediate de Rusia , Armenia a acuzat Azerbaidjanul ca a incercat prin mai multe lovituri aeriene sa castige teren inainte de ora incetarii focului, acuzatii negate de azeri, care la randul lor au acuzat trupele armene ca au desfasurat bombardamente. Turcia , care sustine Azerbaidjanul in acest conflict, a apreciat o declaratie a MAE de la Ankara ca aceasta incetare a focului este "ultima sansa" pentru Armenia "sa se retraga din teritoriile pe care le-a ocupat". "Armistitiul, declarat din motive umanitare pentru schimbul de prizonieri si a corpurilor neinsufletite, este un pas important, dar nu poate inlocui o solutie durabila", se arata in aceeasi declaratie a Turciei.