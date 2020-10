Arnold Schwarzenegger a anuntat ca se simte "fantastic" dupa o operatie la inima

"Am o noua valva aortica, alaturi de noua mea valva pulmonara de la ultima operatie. Ma simt fantastic si am iesit deja la plimbare pe strazile din Cleveland", a scris pe Twitter actorul din "Terminator", fost guvernator al statului California.Schwarzenegger, in varsta de 73 de ani, a publicat pe retelele sociale o fotografie cu el pe patul de spital si a multumit personalului medical de la Cleveland Clinic.Actorul, care s-a nascut cu o malformatie cardiaca, a suferit in 2018 o interventie chirurgicala de urgenta pe cord deschis pentru inlocuirea unei valve pulmonare.Schwarzenegger a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete de cinema in anii 80, cu filme de actiune precum "Conan the Barbarian" si "The Terminator", dar si datorita comediei "Twins".In 2003, el a fost ales guvernator al statului California si s-a remarcat prin politici de mediu. Dupa ce si-a incheiat mandatul, in 2011, a revenit pe platourile de filmare, aparand in "The Expendables 2", precum si intr-o continuare a seriei "The Terminator".