Artista rap Nicki Minaj a anuntat ca va avea un copil

Luni, artista a anuntat prin intermediul conturilor sale oficiale de socializare ca ea si sotul ei, Kenneth Petty, cu care s-a casatorit anul trecut, asteapta un copil.In fotografia postata pe Intstagram, Minaj apare intr-un costum de baie din doua piese si cu o burtica proeminenta, noteaza CNN Luna trecuta ea a vorbit in revista People despre cat de mult ii place sa fie casatorita."Cand ai pe cineva care iti este prieten de suflet, care te intelege, te simti in varful lumii", a spus Minaj.Pe numele sau real Onika Tanya Maraj-Petty, cantareata hip-hop Nicki Minaj a fost prima femeie inclusa in lista MTV's Annula Hottest MC, iar in 2002 a fost numita de New York Times "cea mai influenta artista rap din toate timpurile".Sotul lui Minaj, Keneth Petty (40 de ani) a fost condamnat in trecut, printre altele, pentru tentativa de viol si crima -la varsta de 16 ani, acesta a incercat, sub amenintarea unei arme albe, sa violeze o tanara, fapta pentru care a ispasit o pedeapsa de patru ani. Apoi a mai fost inchis sapte ani, pentru uciderea unui batran (pedeapsa era mai mare, dar a fost eliberat conditionat).