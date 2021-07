Cine a comandat asasinarea presedintelui din Haiti, Jovenel Moise. Principalul suspect, un haitian cu ambitii politice, a fost arestat

"Este vorba despre un individ care a intrat in Haiti la bordul unui avion privat, cu obiective politice", a informat Leon Charles, directorul politiei nationale din Haiti.La sosirea in Haiti, in luna iunie, Charles Emmanuel Sanon, in varsta de 63 de ani si avand nationalitate haitiana, era insotit de mai multi cetateni columbieni, responsabili de asigurarea securitatii sale, conform detaliilor furnizate in cadrul unui briefing de presa organizat in prezenta mai multor ministri."Ulterior misiunea s-a schimbat", a explicat Leon Charles."Misiunea era arestarea presedintelui Republicii si operatiunea a fost organizata de aici: alte 22 de persoane au intrat apoi in Haiti", a adaugat el.Interogatoriile la care au fost supusi cei 18 cetateni columbieni arestati incepand de miercuri au permis politiei haitiene sa afle ca Charles Emmanuel Sanon i-a recrutat pe cei 26 de membri ai comandoului prin serviciile unei companii de securitate venezuelene numita CTU, cu sediul in Florida."Cand noi, politia, am blocat inaintarea acestor banditi dupa ce au comis crima, prima persoana care a fost sunata de atacatori a fost Charles Emmanuel Sanon. La randul sau, acesta a luat legatura cu alte doua persoane pe care le consideram autorii morali ai asasinarii presedintelui Jovenel Moise", a indicat Leon Charles, fara a da detalii despre identitatea acestor doi suspecti.Membrii FBI , ai Departamentului de Stat, ai Departamentului de Justitie si ai Departamentului pentru Securitate Interna din SUA au ajuns duminica in Haiti, unde s-au intalnit cu directorul general al politiei nationale.Acest asasinat a inrautatit criza institutionala din Haiti. In prezent, situatia incerta determina trei politicieni sa pretinda legitimitatea asigurarii intermiatului conducerii statului.Delegatia americana s-a intalnit separat cu principalii actori ai scenei politice haitiene, inclusiv cu prim-ministrul Claude Joseph."M-am intalnit cu delegatia americana si am apreciat impreuna rezolutia Senatului care m-a ales ca presedinte provizoriu al Republicii", a scris duminica seara pe Twitter Joseph Lambert, presedintele Senatului.La patru zile dupa asasinarea sefului statului, in Haiti persista un calm precar.Niciun politist haitian nu a fost ranit in timpul operatiunilor de arestare a presupusilor mercenari columbieni, dintre care trei au fost ucisi.