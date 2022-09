Mark Chapman, barbatul care l-a impuscat mortal pe John Lennon, a cerut iertare vaduvei muzicianului, Yoko Ono, dupa 40 de ani.

Pe 8 decembrie 1980, la intrarea in cladirea The Dakota din New York in care locuia cuplul, Chapman l-a impuscat de 4 ori pe Lennon, dupa ce in dupa-amiaza aceleiasi zile il intalnise pe artist, care ii oferise un autograf, scrie BBC.

Lui Chapman i-a fost refuzata eliberarea conditionata de 11 ori, cel mai recent, luna trecuta.

In timpul audierii din august, potrivit documentelor obtinute de Press Association, el a spus ca l-a ucis pe starul in varsta de 40 de ani pentru "glorie" si ca merita pedeapsa cu moartea. Pedeapsa cu moartea a fost abolita in statul New York in 2007, insa aici nu a mai avusese loc o executie din 1963.

Chapman a adaugat ca se gandeste tot timpul la "fapta demna de dispret" comisa pe cand avea 25 de ani si ca accepta ca este posibil sa ramana inchis pana la sfarsitul vietii.

"Vreau sa reiterez ca imi pare rau pentru crima comisa", a spus el in fata comitetului de eliberare conditionala de la inchisoarea Wende din New York. "Nu am vreo scuza. A fost pentru gloria mea".

El a recunoscut ca este "cea mai mare crima" pentru cineva nevinovat ca Lennon. "Era extrem de faimos. Nu l-am ucis pentru caracterul lui sau pentru cel fel de om era. Era un familist. Era un simbol. Era o persoana care vorbea despre lucruri despre care putem vorbi acum si este minunat. L-am asasinat, ca sa folosesc cuvantul dumneavoastra de mai devreme, pentru ca era foarte, foarte, foarte faimos si asta este singurul motiv si eu eram foarte, foarte, foarte in cautarea propriei glorii, foarte egoist".

El a continuat: "A fost un act extrem de egoist. Imi pare rau pentru durerea pe care i-am provocat-o ei (Yoko Ono, n.r.). Ma gandesc la asta tot timpul".

In 2015, artista japoneza, care a contestat fiecare incercare a lui Chapman de a fi eliberat conditionat, a declarat pentru The Daily Beast ca a trait cu teama ca el va fi eliberat din inchisoare.

Comitetul a respins cererea de luna trecuta pentru ca "ar fi incompatibila cu bunastarea societatii".

Mark Chapman, acum in varsta de 65 de ani, este casatorit si sotia lui locuieste in apropierea inchisorii unde el se afla de opt ani.

La intalnirea Comitetului, detinutul a fost descris ca fiind foarte religios, un "crestin devotat".

Chapman, despre care este cunoscut ca avea asupra lui la momentul crimei si volumul "De veghe in lanul de secara", scris de JD Salinger, pentru ca se regasea in "izolarea" si "singuratatea" personajului principal, urmeaza sa fie din nou audiat pentru o eventuala eliberare conditionata peste doi ani.