Asasinului lui John Lennon i-a fost refuzata pentru a 11-a oara cererea de eliberare conditionata

Chapman va ramane pentru cel putin inca doi ani in inchisoare pana cand va deveni din nou eligibil pentru eliberare, dupa ce Comitetul pentru eliberari conditionate i-a refuzat aceasta solicitare in data de 19 august, au anuntat oficialii americani.In varsta de 65 de ani, Mark David Chapman este incarcerat dupa ce si-a recunoscut vinovatia pentru impuscarea mortala a celebrului muzician britanic in fata imobilului in care acesta locuia, situat in Upper West Side din New York, in 1980.Condamnat la o pedeapsa cuprinsa intre 20 de ani in spatele gratiilor si inchisoare pe viata, Chapman se afla in prezent in penitenciarul Wende din Alden, o localitate situata la periferia orasului Buffalo.In precedentele sale solicitari prin care cerea sa fie eliberat conditionat, el pretindea ca l-a descoperit pe Iisus si a spus ca este pregatit sa plateasca pentru acea crima ramanand in inchisoare "pentru oricat de mult timp va fi nevoie, chiar si pentru totdeauna".Vaduva lui John Lennon, cantareata si artista Yoko Ono, s-a pronuntat de mai multe ori impotriva eliberarii lui Chapman, spunand ca se teme pentru propria siguranta, dar si pentru siguranta celor doi fii ai lui John Lennon, Julian si Sean. Ea a avertizat si in legatura cu posibilitatea ca Mark David Chapman sa fie atacat de fanii furiosi ai trupei The Beatles aflati in cautarea razbunarii.La precedenta cerere formulata de Chapman in 2018, Comitetul de eliberari conditionate a decis ca eliberarea sa ar putea deveni o chestiune de siguranta publica, intrucat "cineva ar putea sa incerce si chiar sa reuseasca sa il raneasca, din furie sau din razbunare, ori din acelasi motiv pentru care el l-a ucis pe John Lennon, pentru a deveni celebru".Chapman a declarat in fata membrilor acelui consiliu in 2018 ca se simte in fiecare an "din ce in ce mai rusinat" pentru fapta comisa."Acum 30 de ani, n-as putea spune ca mi-era rusine, dar acum stiu ce inseamna rusinea. E atunci cand iti acoperi fata si nu vrei sa mai ceri nimic", a declarat el in timpul aparitiei sale in fata Comitetului pentru eliberari conditionate.