O asistenta din Germania a vaccinat mai multe persoane cu solutie salina in locul vaccinului contra COVID-19. Ce greseala a incercat sa ascunda

Autoritatile le-au cerut celor circa 200 de persoane vaccinate miercuri la un centru de vaccinare al Crucii Rosii germane din landul Saxonia Inferioara sa se prezinte de urgenta pentru teste de anticorpi, pentru a identifica cele sase persoane carora li s-a injectat numai solutie salina.Vaccinul Pfizer-BioNTech trebuie diluat cu solutie salina inainte de a fi administrat. Dar respectiva asistenta a scapat si a spart din greseala un flacon de vaccin. Mai tarziu, ea a marturisit acest lucru unui coleg, care a dat alarma. ''Femeia a declarat ca motivul gestului ei a fost sa evite informarea cuiva despre fiola scapata'', afirma politia.In urma acestui incident, autoritatile locale au introdus regula celor ''patru ochi'' pentru a se asigura ca in centrul de vaccinare nu se intampla ca o persoana sa fie singura in timp ce manipuleaza flacoanele de vaccin.In Franta, 140 de persoane venite marti la vaccinare intr-un centru din nord-estul tarii au primit din greseala o injectie cu solutie salina in locul serului Pfizer-BioNTech.