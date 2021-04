O fosta asistenta medicala a Casei Albe a murit de COVID-19 la 86 de ani. Ingrijise in cariera sa doi presedinti americani

Asistenta si-a inceput cariera in corpul medical al fortelor navale, iar in 1961 a fost angajata de institutia prezidentiala americana . Primul presedinte pe care l-a ingrijit a fost John F. Kennedy, care s-a inbolnavit in urma unei viroze.Dupa asasinarea lui Kennedy in 1963, Shedlick si-a continuat activitatea la Casa Alba, in timpul administratiei presedintelui democrat Lyndon B.Johnson, pe care l-a asistat in urma unei inteventii chirurgicale.Tot in acesta perioada si-a cunoscut si viitorul sot, alaturi de care, mai tarziu, s-a mutat la Paris, unde a putut sa se dedice unei mai vechi pasiuni: obiectele de antichitate.In momentul retragerii din activitatea medicala, in anul 1969, Elizabeth Shedlick avea gradul de locotenent comandor.