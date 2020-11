Asociatia restaurantelor din Franta contesta in justitie decizia de inchidere luata de autoritati

Organizatia Profesionistilor din Hotelerie (Umih) a reamintit ca guvernul a justificat aceasta inchidere din motive sanitare pentru a frana raspandirea coronavirusului.Organizatia a reamintit ca guvernul nu a prezentat totusi cifre, care sa demonstreze ca exista mai multe contagieri in restaurante. Umih a insistat ca localurile au aplicat din iunie si pana la incheierea primei perioade de izolare masuri de securitate sanitara.Prin urmare au decis sa prezinte un recurs in justitie pana la 20 noiembrie. Premierul francez, Jean Castex, a avertizat joi ca inclusiv dupa ridicarea restrictiilor de izolare la domiciliu, prevazuta pentru 1 decembrie, barurile si restaurantele vor ramane inchise.Patronatul din hotelerie a publicat un sondaj, realizat in randul a 6.600 de companii din sector, care arata ca aproximativ 65,8 % dintre profesionistii din acest domeniu si-au exprimat temerea ca aceasta a doua inchidere administrativa ii va obliga sa coboare definitiv storurile.