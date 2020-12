Vesti excelente. AstraZeneca anunta ca vaccinul sau este eficient 100% impotriva formelor grave de COVID-19

"Credem ca am gasit formula castigatoare si felul in care sa ajungem la o eficacitate care, prin doua doze, sa fie la fel de mare ca a celorlalte" vaccinuri impotriva covid-19, anunta directorul general Pascal Soriot in Sunday Times.Vaccinul AstraZeneca asigura o "protectie de 100%" impotriva tuturor formelor grave de COVID-19, da asigurari Pascal Soriot.In primele rezultate ale tstelor clinice la scara mare - realizate in Regatul Unit si Brazilia -, laboratorul britanic anunta in noiembrie ca vaccinul sau era eficient intr-o medie de 70%, fata de o eficienta de peste 90% a vaccinurilor aliantei ameriano-germane Pfizer/BioNTech si companiei americane in domeniul biotehnologiei Moderna.In spatele acestei eficiente medii se aflau diferente mari in doua protocoale diferite.Vaccinul era eficient in proportie de 90% in cazul voluntarilor care au primit mai intai o jumatate de doza si un rapel de o doza intreaga, o luna mai tarziu.Insa eficienta era de numai 62% la alt grup, vaccinat cu doua doze intregi.Aceste rezultate au fost criticate, in urma injectarii unei jumatati de doze - printr-o eroare - unui grup relativ redus in acest protocol.Laboratorul anunta atunici ca vaccinul sau necesita "un studiu suplimentar".Vaccinul Oxford/AstraZeneca este foarte asteptat, pentru ca el este relativ mai ieftin si nu are nevoie sa fie pastrat la oo temperatura atat de scazuta ca cel al Pfizer/BioNTech, de exemplu, de minus 70 de grade Celsius.Acest lucru usureaza o vaccinare la scara mare si in aziluri de batrani.Prima tara occidentala care a inceput sa injecteze doze Pfizer/BioNTech, regatul Unit conteaza pe acest al doilea vaccin si pentru a pune capat unei intensificari a contaminarii, atribuite pe teritoriul britanic unei noi variante a noului coronavirus SARS-CoV-2.Impotriva acestei mutatii a virusului, "noi credem, pentru moment, ca vaccinul urmeaza sa ramana eficient", anunta Pascal Soriot."Insa nu putem fi siguri, iar astfel vom efectua teste", anunta el.Pascal Soriot da asigurari ca noi versiuni sunt pregatite pentru orice eventualitate, insa isi exprima speranta sa nu fie nevoie de ele."Trebuie sa fim pregatiti", subliniaza el.Regatul Unit a comandat 100 de milioane de doze de vaccin Oxford/AstraZeneca - dintre care 40 de milioane sa fie disponibile pana la sfarsitul lui martie.In total, Guvernul lui Boris Johnson a asigurat accesul la peste 350 de milioane de doze pana la sfarsitul anului viitor, aprovizionandu-se de la sapte producatori inca din faza testelor clinice.In total, peste 600.000 de persoane au fost vaccinate cu o prima doza de vaccin Pfizer/BioNTech.Succesul campaniei de vaccinare aflata in curs in Regatul Unit este cu atat mai crucial cu cat regatul este una dintre cele mai afectate tari din lume de COVID-19, care inregistreaza peste 70.000 de morti si un nou val de contaminari.Autoritatile au atribuit aceasta intensificare a imbolnavirilor unei mutatii care prezinta, potrivit unui studiu, o contagiozitate mai mare de 50%, pana la 74%.In lupta impotriva acestei tendinte, autoritatile britanice au reintrodus in carantina o parte a populatiei, la Londra.Incepand de sambata, Scotia si Irlanda de Nord au intrat, la randul lor in izolare.CITESTE SI: