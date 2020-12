AstraZeneca cumpara Alexion Pharmaceuticals, intrand pe segmentul medicamentelor imunologice. Suma colosala pe care au convenit-o

Acordul are loc intr-o saptamana in care AstraZeneca a anuntat ca efectueaza cercetari suplimentare pentru a confirma daca vaccinul sau destinat Covid-19 are o eficacitate de 90%, ceea ar putea intarzia distribuirea acerstuia pe piata.In schimb, vaccinul pentru noul coronavirus dezvoltat de grupul american Pfizer a fost lansat deja pe piata britanica si aprobat pentru utilizarea in Statele Unite.AstraZeneca a anuntat sambata ca actionarii Alexion vor primi 60 de dolari pe actiune in numerar si actiuni in valoare de 115 dolari pe actiune, fie sub forma de actiuni AstraZeneca, fie sub forma de actiuni depozitare americane (ADR).La un pret mediu de 54,14 al ADR, pretul total este de 175 de dolari pe actiune. Titlurile Alexion au incheiat tranzactiile de vineri la circa 121 de dolari pe unitate."Este o oportunitate extraordinara pentru noi sa acceleram dezvoltarea in imunologie, sa intram pe un nou segment de boli, un nou segment de medici si pacienti, pe care nu i-am putut acoperi pana acum", a declarat directorul general al AstraZeneca, Pascal Soriot.Cel mai bine vandut medicament al Alexion este Soliris, utilizat pentru afectiuni imune rare, cum ar fi hemoglobinuria paroxistica nocturna, care provoaca anemie si cheaguri de sange. Veniturile generate de Soliris au crescut cu 3,6% in primele noua luni, la 3 miliarde de dolari.AstraZeneca spera ca o versiune imbunatatita a Soliris, numita Ultomiris, sa aiba un potential si mai bun pe piata.Compania britanica a aratat ca membrii consiliilor de administratie ale celor doi producatori de medicamente au aprobat acordul, care ar urma sa fie finalizat in trimestrul al treilea al anului 2021.AstraZeneca era considerata lider in cursa dezvoltarii unui vaccin pentru Covid-19, dar a ramas in urma grupului Pfizer si a partenerului german al acestuia, BioNTech, precum si a companiei Moderna, ale caror vaccinuri au o eficacitate mai mare in studiile clinice de faza finala.Citeste si: Masina lovita de tren in Suceava. O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite