AstraZeneca si-a vandut participatia la Moderna cu peste 1 miliard de dolari, dupa ce actiunile au crescut ca urmare a descoperirii vaccinului anti-COVID

Inca nu este clar in ce perioada si-a vandut aceasta companie participatia la Moderna. Moderna , al carui vaccin contra coronavirusului este aprobat in SUA, UE, Israel si alte cateva tari, a spus saptamana trecuta ca se asteapta la vanzari de 18,4 miliarde de dolari ale acestui produs.Potrivit The Times, dupa vanzarea participatiei sale, AstraZeneca va continua parteneriatul cu Moderna in tratarea altor boli si ar putea vinde vaccinul AstraZeneca / Oxford University COVID-19 pe baza comerciala in viitor, daca virusul devine endemic, se adauga raportul.