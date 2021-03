Compania AstraZeneca reactioneaza dupa "ingrijorarile" referitoare la vaccin: "Nu exista dovada unui risc"

In Norvegia au fost semnalate sambata noi probleme despre care exista suspiciuni ca ar avea legatura cu administrarea vaccinului companiei anglo-suedeze.Totusi, AstraZeneca spune ca va reanaliza toate datele de siguranta disponibile. Deja a facut o revizuire a datelor pe care le are in cazul celor peste 17 milioane de persoane care au fost vaccinate deja in Marea Britanie si Uniunea Europeana. Astfel, specialistii companiei au ajuns la concluzia ca nu exista dovezi ale unui risc crescut de tromboze, embolie pulomonara sau trombocitopenie, in cazul niciunei grupe de varsta, de gen, lot de vaccin sau in vreo tara anume, arata un comunicat al companiei.Reactia companiei vine la trei zile dupa ce mai multe tari din Europa au oprit vaccinarea sau au suspendat unele loturi de vaccin "ca masura de precautie", dupa aparitia unor cazuri severe, unele soldate cu deces, la persoane care se vaccinasera cu AstraZeneca. Autoritatile din Norvegia au anuntat ca un cadru medical a murit din cauza unei hemoragii cerebrale la zece zile de la vaccinare, iar alti trei angajati din domeniul sanatatii au fost internati si sunt tratati pentru sangerari cutanate, cheaguri de sange si un numar scazut de trombocite. Toti au varste sub 50 de ani, iar Norvegia le-a cerut persoanelor vaccinate sa se prezinte la medic, daca au probleme de sanatate la mai mult de trei zile de la administrarea vaccinului.Duminica a fost randul Irlandei sa se alature tarilor care suspenda vaccinarea cu serul companiei AstraZeneca, desi nu a inregistrat niciun caz suspect.Decizia a fost luata duminica si in regiunea italiana Piemont, dupa moartea suspecta a unui profesor la o zi de la vaccinare, dar ulterior autoritatile au revenit si au anuntat ca retrag doar dozele din lotul respectiv, care are codul ABV5811, scrie Agerpres.