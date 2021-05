Patru astronauti au parasit Statia Spatiala Internationala la bordul unei nave SpaceX, catre Pamant

Capsula Crew Dragon s-a desprins de Statia Spatiala Internationala la ora prevazuta (20.35 sambata pe coasta americana, 00.35 GMT duminica). Multumesc pentru ospitalitatea voastra , ne revedem pe Pamant", a spus Michael Hopkins, unul dintre cei patru astronauti, adresandu-se celor ramasi la bordul Statiei.Zborul de intoarcere pe Pamant va dura in jur de 6 ore si jumatate.Cei patru astronauti trebuie sa aterizeze duminica, la ora 2.57 ora locala, in Golful Mexic (6.57 GMT). Locul de aterizare prevazut se afla in largul orasului Panama, in Florida, dar au fost desemnate si alte locuri in caz de nevoie."Ne-am antrenat pentru a recupera echipaje atat ziua, cat si noaptea", a asigurat Steve Stich, responsabil cu programul de zboruri comerciale de la NASA, intrebat putin inainte de plecarea capsulei.Vehiculele SpaceX pot ajunge la capsula "in aproximativ 10 minute dupa aterizare", a precizat el.Americanii Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker si japonezul Soichi Noguchi au fost in noiembrie primii astronauti au unei misiuni "operationale" care au fost transportati pana la Statia Spatiala Internationala de societatea spatiala a lui Elon Musk , ce s-a impus ca un partener esential al NASA.Alti doi americani au facut deja calatoria dus-intors la bordul Dragon in 2020, in cadrul unei misiuni de testare de doua luni la bordul Statiei. Era vorba atunci de primul zbor catre Statia Spatiala Internationala lansat de Statele Unite de la incetarea navetelor spatiale in 2011, si primul asigurat de o companie privata cu astronauti la bord.De data aceasta este prima misiune obisnuita care este readusa pe Pamant de SpaceX.Dragon are la bord "congelatoare stiintifice pline cu probe de cercetare" realizate in gravitatie zero, a precizat NASA.In total, Crew-1 a petrecut 168 de zile in spatiu.In afara de cei patru astronauti de pe Crew-2, raman pe Statie un alt astronaut american si doi rusi, sositi la bordul unei rachete Soyuz. Inainte de plecarea Crew-1, Statia spatiala era locuita de nu mai putin de 11 persoane.