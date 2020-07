Atac armat ca in filmele cu mafioti, la o inmormantare din SUA: 14 persoane au fost ranite

In jurul orelor 18.30, o masina "a inceput sa traga asupra participantilor la funeralii", care la randul lor "au deschis focul asupra masinii", a declarat presei un responsabil al Chicago Police Department, Eric Carter.Ulterior, masina a avut un accident, dar ocupantii acesteia au reusit sa scape, a spus politistul.Eric Carter a adaugat ca 14 persoane au fost ranite si internate in spital, fara sa poata preciza cat de grave sunt ranile.O persoana este in curs de a fi interogata de politie in legatura cu schimbul de focuri, a precizat el.Acest nou episod intr-un oras unde violenta este endemica in anumite cartiere intervine in timp ce seful statului a declarat ca acolo situatia este "mai rea decat in Afganistan ", tara confruntata cu decenii de razboi Omul de afaceri republican a amenintat ca luni cu trimiterea fortelor de ordine federale in mai multe mari orase guvernate de democrati, intre care Chicago si New York, dupa prime desfasurari controversate de forte la Portland, in nord-vestul tarii, pentru a pune capat manifestatiilor impotriva violentei politienesti si rasismului."Nu vom lasa sa cada New York, Chicago, Philadelphia, Detroit si Baltimore", a subliniat el, acuzand edilii acestor mari orase ca apartin "stangii radicale".