Atac armat la o petrecere intr-un garaj din Statele Unite: doua persoane au murit si alte 13 sunt ranite

"Unul dintre participantii (la petrecere) a inceput sa traga inauntru si a impuscat numeroase persoane", a declarat duminica pentru cotidianul Chicago Tribune un politist din Chicago, Jose Jara."Patru arme au fost gasite la fata locului (...). Mai multi martori, raniti, se aflau in blocul operator", a anuntat seful Politiei din Chicago, David Brown.Potrivit sefului politiei, atacul armat a izbucnit duminica intr-un local improvizat, folosit si ca atelier mecanic auto.Pompieri din Chicago au confirmat bilantul provizoriu de doi morti.Chicago, al treilea cel mai important oras american, este cangrenat de crimiinalitate si intesat de arme de foc.La inceputul lunii ianuarie a acestui an, cinci persoane au murit, dupa un atac armat produs in zona de nord a orasului Indianapolis din Statele Unite , despre care primarul spune ca a fost "o crima in masa".