VIDEO Criminalul care a provocat trei morti la o sala de popice din Statele Unite. Barbatul de 37 de ani este militar activ

Trei barbati, de 65, 69 si 73 de ani au fost ucisi.Printre cei raniti se numara un baiat de 14 ani, care este la spital, in stare stabila, o fata de 16 ani care a primit deja ingrijiri medicale si a fost externata, dar si un barbat de 62 de ani, care este in stare critica, potrivit Reuters, citat in Hotnews.ro Autoritatile sustin ca atacul pare facut la intamplare. Nu exista legaturi intre victime si atacator, un barbat din Florida pe nume Duke Webb, care este militar activ.Citeste si: Un vulcan a erupt in sudul Japoniei. Nivel ridicat de alerta