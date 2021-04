Nou atac armat in SUA. Mai multe persoane, impuscate intr-un liceu american VIDEO

"Ofiterii Departamentului de politie din Knoxville au fost trimisi la liceul Austin-East Magnet dupa ce un suspect inarmat a fost raportat in incinta", a anuntat politia pe Twittter."S-au tras focuri de arma in timp ce se apropiau de suspect", au oferit detalii fortele de ordine, precizand ca un politist a fost lovit de gloante, dar viata lui probabil nu este in pericol.Un barbat a murit la locul incidentului, in timp ce un altul a fost plasat in arest "pentru o ancheta mai aprofundata", au adaugat autoritatile. Acestea nu au precizat daca persoana decedata face parte din dintre suspecti.Primarul orasului, Indya Kincannon, a declarat presei locale ca a vorbit cu politistul ranit care "este constient" si "ramane pozitiv".Pe un stadion de baseball adiacent liceului a fost deschis un punct de prim-ajutor si pentru ca familiile sa se regaseasca, au indicat autoritatile din acest oras cu 180.000 de locuitori, situat in sudul tarii."Cladirea a fost securizata, iar elevii care nu au fost implicati in incident au fost incredintati familiilor lor", a scris pe Twitter un responsabil al districtului scolar, Bob Thomas.Bill Lee, guvernatorul de Tennessee, care cu cateva zile in urma a intarit drepturile detinatorilor de arme in statul sau, a deplans o situatie "tragica si foarte dificila".Atacurile armate in mediul scolar sunt un flagel recurent in Statele Unite dupa masacrul din Columbine, Colorado, in aprilie 1999.Denuntand "epidemia" de violenta cu armele de foc, presedintele Joe Biden a dezvaluit saptamana trecuta masuri specifice pentru a limita proliferarea armelor de foc in Statele Unite.La sfarsitul saptamanii trecute, o persoana si-a pierdut viata joi si alte cateva au fost ranite , dintre care patru grav, intr-un atac armat intr-un magazin de mobila din statul american Texas.Atacul armat din Texas a venit la o saptamana dupa ce patru oameni au fost omorati intr-un atac armat , la un complex de birouri din orasul californian Orange De asemenea, in 22 martie, un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Boulder , Colorado, ucigand zece persoane, inclusiv un ofiter de politie, inainte de a fi arestat. Atacul din Colorado a al doilea atac armat in mai putin de o saptamana.