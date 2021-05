Creste numarul victimelor in urma atacului armat din Rusia. Cel putin 11 copii au murit iar unul dintre atacatori ar putea sa fie inca in libertate VIDEO

В казанской гимназии произошла стрельба. По предварительным данным, погибли девять человек:https://t.co/6u1rFnmFfm pic.twitter.com/rkOxrEsqMp - Ilya Varlamov (@varlamov) May 11, 2021

Russia school shooting in #Kazan: there was an explosion inside School No.175 as well as the shooting. This video via @bazabazon shows a corridor in the aftermath pic.twitter.com/XABB5BI1bm - Sarah Rainsford (@sarahrainsford) May 11, 2021

In unul dintre videoclipuri se observa doi copii care sar de la al treilea etaj al scolii, pe fundal auzindu-se focurile de arma. Potrivit unei agentii de stiri din Rusia, atacatorii sunt doi barbati, potrivit Aljzeera.com Un tanar a fost pus la pamant in fata scolii de catre un ofiter de politie. Nu se stie inca daca celalalt atacator este in libertate sau a fost prins.Autoritatile au declarat ca au fost luate masuri suplimentare de securitate in toate scolile din Kazan. Astfel de evenimente sunt rare in Rusia . Ultimul atac armat a avut loc in Crimeea , in 2018, cand un student a omorat 19 persoane inainte de a se sinucide.