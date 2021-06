Atac armat comis de la volanul unei masini, in SUA. O persoana a murit si 12 au fost ranite

Barbatul a deschis focul, aparent la intamplare, in cel putin opt locuri diferite de la periferia orasului Phoenix , violente produse timp de o ora si jumatate.Patru persoane au fost impuscate si ranite, una fatal, iar noua victime au suferit rani usoare."Nu stim care au fost motivele si nu avem nicio idee despre ce gandea aceasta persoana cand a mers sa comita aceste acte", a spus purtatorul de cuvant al politiei din Peoria, Brandon Sheffert."Evident ca vrem sa elucidam acest lucru, pentru ca multi oameni se tem, multi oameni au fost afectati", a adaugat intr-o conferinta de presa organizata in interior din cauza temperaturilor ridicate (48 de grade Celsius) inregistrare joi dupa-amiaza in regiune.Suspectul a fost retinut dupa ce pompierii au identificat un vehicul care se potrivea cu descrierea oferita de mai multi martori. Barbatul nu s-a opus in momentul arestari, iar politia a descoperit o arma in masina.Incidentul survine dupa alte impuscaturi recente in vestul Statelor Unite. In California, un angajat nemultumit si-a executat luna trecuta noua colegi. In Colorado, zece persoane au fost impuscate intr-un supermarket in luna martie.Un total de 279 de persoane au fost ucise de la inceputul anului in astfel de incidente in Statele Unite , potrivit statisticilor furnizate de organizatia Gun Violence Archive.