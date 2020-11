VIDEO Sapte rachete au fost lansate asupra Ambasadei SUA din Irak. O fetita a murit si cinci persoane au fost ranite

The launch pad used to shoot rockets toward the U.S Embassy and the Greenzone in #Baghdad pic.twitter.com/oSRMGeZ9BT - Steven Nabil (@thestevennabil) November 17, 2020

Potrivit AFP, sapte rachete au fost lansate directia ambasadei Statelor Unite din Bagdad, omorand o fata si ranind alte cinci persoane.Potrivit AP, doi oficiali de securitate irakieni au declarat ca una dintre rachetele care au lovit Zona Verde a lovit in apropiere de Serviciul National de Securitate al Irakului, la doar 600 de metri de Ambasada americana. Unele rachete au fost interceptate de sistemul de aparare antiaeriana C-RAM instalat de SUA la inceputul acestui an, au mai spus oficialii de securitate.Armata irakiana a declarat ca trei rachete au aterizat in afara zonei verzi, una lovind aproape de spitalul din Bagdad Medical City, una la poarta unui parc public si a treia a explodat in aer.Oficialii au declarat ca doi membri ai fortelor de securitate irakiene au fost raniti in zona verde.Atacurile cu racheta survin la circa o luna de la un armistitiu declarat de factiunile irakiene favorabile Iranului.Pe parcursul ultimului an cateva zeci de astfel de atacuri cu rachete au vizat ambasada americana si baze irakiene care adapostesc soldati americani, revendicate de grupari obscure care spun ca actioneaza pentru a-l alunga pe 'ocupantul american' din Irak , dar in spatele lor se afla partide si factiuni armate pro-iraniene instalate in peisajul politic irakian dupa caderea lui Saddam Hussein in 2003.