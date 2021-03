Atac cu arma alba in Suedia, soldat cu sapte raniti. Suspectul este un barbat de 22 de ani din Afganistan

Presupusul atacator locuia de cateva luni in Vetlanda, un orasel linistit de 13.000 de locuitori situat in sudul Suediei si unde a avut loc atacul, iar politia i-a perchezitionat domiciliul in timpul noptii, relateaza cotidianele Aftonbladet si Expressen.Politia, care ancheteaza asupra posibilelor motivatii teroriste in tentativele de crima, nu a confirmat identitatea si nici nationalitatea tanarului, dar a anuntat ca el locuia in regiune si ca avea in jur de 20 de ani.Potrivit autoritatilor, el era cunoscut politiei pentru infractiuni minore. Potrivit mass-media locale, el a fost condamnat pentru consum de canabis.Potrivit relatarii politiei, atacul a avut loc in jurul orelor locale 15.00 (14.00 GMT), in cinci locuri distincte din centrul orasului Vetlanda, situate la cateva sute de metri distanta unul fata de altul. Suspectul a fost arestat ceva mai tarziu, dupa ce un politist l-a ranit cu focuri de arma in picior.Sapte persoane au fost ranite in atac, considerat posibil terorist, a declarat politia in noaptea de miercuri spre joi, revizuindu-si bilantul in scadere. "Numarul de raniti ai presupusului atacator se ridica la sapte. Inainte, informatiile avansau o cifra de opt raniti", a anuntat politia joi dimineata intr-un comunicat.Trei dintre raniti au suferit rani ce le pun in pericol viata, iar doi au suferit rani grave, potrivit unui bilant furnizat la sfarsitul serii de miercuri de spitalul din Jonkoping, principalul oras al regiunii.Initial, politia a respins pista terorista, insa in final a informat ca suspecteaza o posibila "crima terorista".Anchetatorii au ramas prudenti miercuri seara in timpul unei conferinte de presa. "Sunt detalii ale anchetei care fac ca noi sa lucram asupra unor posibile motivatii teroriste. Insa nu pot sa precizez despre ce este vorba", a spus sefa politiei locale.