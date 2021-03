Atac cu rachete la o baza din Irak care adaposteste soldati americani. Seful Pentagonului: "Vom face tot ce este necesar pentru a ne apara"

"Vom lovi daca credem ca aceasta este ceea ce trebuie sa facem"

Zece rachete au lovit miercuri baza aeriana de la Ain al-Assad, provocand moartea unui subcontractant civil american. SUA s-au abtinut pentru moment sa acuze direct una dintre factiunile armatei irakiene pro-Iran pentru acest atac , precedat de mai multe altele cu acelasi mod de operare in ultimele saptamani."Noi ii incurajam pe irakieni sa actioneze cat mai rapid posibil pentru a ancheta asupra incidentului si ei sunt pe cale sa o faca", a afirmat Austin pentru canalul ABC, precizand ca tara sa aduna inca informatii asupra autorilor."Dar puteti sa va asteptati ca noi sa-i tragem intotdeauna la raspundere pe cei vinovati pentru actiunile lor", a adaugat el. "Mesajul pentru cei care au comis un astfel de atac este sa se astepte ca noi vom face tot ceea ce este necesar pentru a ne apara"."Vom lovi daca credem ca aceasta este ceea ce trebuie sa facem intr-un moment si acolo unde alegem sa o facem", a spus el in continuare. "Ne rezervam dreptul de a ne proteja trupele", a subliniat seful Pentagonului.Canalul de televiziune citat l-a intrebat pe ministrul american al apararii daca Iranul a fost informat ca represalii nu inseamna o escaladare."Cred ca Iranul este in intregime capabil sa evalueze lovitura si activitatile noastre si va trage propriile sale concluzii", a raspuns Austin."Dar ceea ce trebuie sa intelegem din asta inca o data este ca noi ne vom apara militarii si ca raspunsul nostru va fi gandit, adecvat. Speram ca ei vor face ceea ce trebuie".Noile tiruri cu rachete intervin intr-un context de tensiuni intre Washington si Teheran asupra programului nuclear iranian si a perspectivei negocierilor pentru relansarea acordului din 2015 destinat sa-l incadreze.