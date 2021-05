Doi palestinieni ucisi, unul ranit de catre politia israeliana. Atac impotriva granicerilor de la Salem

Palestinienii au fost ucisi de catre politia israeliana, intr-o tentativa de atac, in nordul Cisiordaniei ocupate, a anuntat politia israeliana de frontiera, care a anuntat anterior ca i-a "neutralizat"."Trei teroristi au tras catre baza granicerilor de la Salem", situata in apropiere de orasul palestinian Jenin, a anuntat intr-un comunicat politia. "Autoritatile medicale au constat moartea a doi teroristi ", iar un al treilea se afla intr-o "stare critica", potrivit aceleiasi surse.Israelul a cucerit Cisiordania si estul Ierusalimului in Razboiul de Sase Zile din 1967. Palestinienii revendica teritoriile respective pentru statul lor, cu capitala in centrul vechi al Ierusalimului.