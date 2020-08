Atac la libertatea de informare in Algeria. Un jurnalist acuzat de "atentat la unitatea nationala" a fost condamnat la trei ani de inchisoare

"Este un verdict foarte grav pentru Khaled Drareni. Trei ani de inchisoare. Suntem surprinsi. Dosarul este gol", a declarat pentru AFP Nouredine Benissad, un avocat al Apararii care intentioneaza sa faca apel.Pe 3 august, procurorul a cerut patru ani de inchisoare pentru directorul site-ului de informatie online Casbah Tribune, care este corespondent in Algeria pentru canalul francez de televiziune Tv5 Monde si pentru ONG-ul Reporters sans frontieres (RSF).Inchis din 29 martie in centrul penitenciar din Kolea, in apropiere de Alger, Khaled Drareni a fost acuzat "de incitare la adunare" si "atentat la unitatea nationala" dupa ce a transmis pe 7 martie, la Alger, de la o manifestatie a miscarii Hirak, rascoala populara care a zguduit Algeria timp de peste un an pana la suspendarea de acum o luna din cauza pandemiei de Covid-19."Acuzatiile au fost nefondate. Este meseria de jurnalist", a estimat Benissad, care este si presedintele Ligii algeriene a drepturilor omului (LADDH).Cei doi co-acuzati ai lui Khaled Drareni, Samir Benlarbi si Slimane Hamitouche, doua figuri ale miscarii de contestare antiregim, au primit fiecare doi ani de inchisoare. Pentru ca au executat deja durata nu vor mai intra in inchisoare.Apelurile la eliberarea jurnalistului s-au inmultit in ultimele saptamani.Cotidianul francofon El Watan a calificat anuntul verdictului "un test major pentru puterea politico-judiciara actuala". "Fie arata o dorinta sincera de a deschide o noua era de aparenta politica, fie ramane inghetat in status quo-ul actual, al carui principal scop este de a ingradi libertatea de expresie".Justitia algeriana a intensificat in ultimele luni anchete si condamnari ale militantilor Hirak, ale opozantilor politici, jurnalistilor si blogerilor. Unii jurnalisti au fost acuzati de regim ca sunt provocatori, ca ameninta interesul national si ca activeaza in numele "strainilor". Multi dintre ei sunt in inchisoare si procese sunt in derulare.Algeria se afla pe locul 146 (din 180) in clasamentul mondial al libertatii presei 2020 stabilit de RSF. A pierdut cinic locuri in raport cu 2019 (locul 141) si locul 27 in 2015 (119).