Trei persoane au fost retinute in Franta, dupa ce o functionara a Politiei a fost injunghiata mortal

Cele trei persoane arestate sunt tatal ucigasului si alte doua persoane care i-au oferit gazduire, una dintre ele recent, la Thiais, la periferia Parisului, si cealalta la sosirea lui in Franta, in 2009, ca imigrant ilegal. Cei trei au fost retinuti vineri seara si audierile continuau sambata, au indicat surse judiciare.Autorul atacului, Jamel G., un curier in varsta de 36 de ani, detinea din decembrie un permis de sedere cu valabilitate de un an. Potrivit unor martori, acesta a strigat "Allah Akbar" inainte de atac.Premierul francez Jean Castex, care s-a deplasat vineri la locul atacului, avea programata pentru sambata o sedinta cu responsabili din mai multe ministere cu privire la "consecintele pe care trebuie sa le aiba" atentatul. "Republica este cea atacata, statul este cel sfidat si nu vom permite sa se intample acest lucru", a subliniat el, dupa ce vineri presedintele Emmanuel Macron a reiterat ca Franta nu va "ceda in fata terorismului islamist".Victima, Stephanie M., in varsta de 49 de ani, agenta administrativa la secretariatul comisariatului din Rambouillet si mama a doua fiice de 13 si 18 ani, va fi omagiata in urmatoarele zile, a mentionat o sursa a politiei.Comisariatul unde a avut loc atacul este situat intr-un cartier rezidential instarit al acestui oras "linistit, aproape provincial", potrivit primaritei Veronique Matillon.In iunie 2016, aceeasi regiune a fost marcata de asasinarea la Magnanville, nu departe de Rambouillet, a unui cuplu de functionari ai politiei, injunghiati in locuinta lor de un individ care s-a declarat ca facand parte din organizatia Stat Islamic.La 16 octombrie 2020, la Conflans-Sainte-Honorine, la circa 50 kilometri de Rambouillet, profesorul Samuel Paty a fost decapitat de un tanar de 18 ani originar din Cecenia.Un val de atentate jihadiste s-a soldat cu peste 260 de morti incepand din 2015 in Franta.